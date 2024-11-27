Окупанти заявили, що на ТОТ Запорізької області нібито стався блекаут

Про це повідомив так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький.

"У Запорізькій області сталося пошкодження на лінії електропередачі, що спричинило відключення електропостачання по всьому регіону. Роботи завершаться найближчим часом, електропостачання буде відновлено в повному обсязі", - написав окупант.

За його словами, соціально важливі об'єкти під'єднані до резервних джерел живлення.