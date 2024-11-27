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Окупанти заявили, що на ТОТ Запорізької області нібито стався блекаут

Катерина Єсікова
27 листопада, 2024 середа
07:01
Війна з Росією без світла, свічка блекаут

Загарбницька адміністрація тимчасово окупованої Запорізької області вранці 27 листопада повідомила про відключення електропостачання у всьому регіоні

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Про це повідомив так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький.

"У Запорізькій області сталося пошкодження на лінії електропередачі, що спричинило відключення електропостачання по всьому регіону. Роботи завершаться найближчим часом, електропостачання буде відновлено в повному обсязі", - написав окупант.

За його словами, соціально важливі об'єкти під'єднані до резервних джерел живлення.

  • Агент партизанського руху "Атеш" провів диверсію на адміністративному кордоні тимчасово окупованої Херсонської області та Криму - знищено електрообладнання релейної шафи.
Теги:
Новини
Суспільство
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Енергетика
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