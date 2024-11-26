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Головна Війна з Росією Партизани знищили електрообладнання релейної шафи на адмінкордоні окупованої Херсонщини та Криму

Партизани знищили електрообладнання релейної шафи на адмінкордоні окупованої Херсонщини та Криму

Катерина Єсікова
26 листопада, 2024 вiвторок
06:12
Війна з Росією

Агент партизанського руху "Атеш" провів диверсію на адміністративному кордоні тимчасово окупованої Херсонської області та Криму - знищено електрообладнання релейної шафи

Зміст

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що диверсія сталося у населеному пункті Олексіївка Херсонської області.

Так, було порушено військову логістику окупантів на залізниці на ділянці Новоолексіївка-Мелітополь. Саме ця залізнична гілка постачає російські війська в Запорізьку область.

Координати: 46.262497255, 34.677796341.

  • 20 листопада стало відомо, що російські окупанти перекидають системи ППО та військову техніку з Євпаторії з метою захисту Кримського мосту.

Теги:
Новини
Крим
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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