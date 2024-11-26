Партизани знищили електрообладнання релейної шафи на адмінкордоні окупованої Херсонщини та Криму

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що диверсія сталося у населеному пункті Олексіївка Херсонської області.

Так, було порушено військову логістику окупантів на залізниці на ділянці Новоолексіївка-Мелітополь. Саме ця залізнична гілка постачає російські війська в Запорізьку область.

Координати: 46.262497255, 34.677796341.