Партизани знищили електрообладнання релейної шафи на адмінкордоні окупованої Херсонщини та Криму
Агент партизанського руху "Атеш" провів диверсію на адміністративному кордоні тимчасово окупованої Херсонської області та Криму - знищено електрообладнання релейної шафи
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що диверсія сталося у населеному пункті Олексіївка Херсонської області.
Так, було порушено військову логістику окупантів на залізниці на ділянці Новоолексіївка-Мелітополь. Саме ця залізнична гілка постачає російські війська в Запорізьку область.
Координати: 46.262497255, 34.677796341.
20 листопада стало відомо, що російські окупанти перекидають системи ППО та військову техніку з Євпаторії з метою захисту Кримського мосту.
- Актуальне
- Важливе