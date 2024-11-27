Нардеп-слуга Мережко висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Про це повідомляє Kyiv Independent.

Про відповідне рішення нардепа йдеться в його листі до Норвезького Нобелівського комітету.

"Цей крок Мережка суперечить заявам багатьох лідерів громадської думки в Україні, які критикували Трампа за вихваляння диктатора Владіміра Путіна і ставили під сумнів подальшу допомогу Україні з боку США", - пише видання.

У своєму листі Мережко написав, що він переконаний у тому, що "Трамп зробив значний внесок у мир у всьому світі, і що він може зробити більше в майбутньому".

Зокрема, депутат згадав посередництво Трампа в укладанні угод між Ізраїлем та мусульманськими країнами, зокрема Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном та Суданом, під час його першого президентського терміну.

"Трамп також заклав основи сьогоднішньої міжнародної коаліції на підтримку України, продемонструвавши світове лідерство в постачанні зброї для протистояння жорстокій і незаконній агресивній війні Росії", - сказав Мережко.

Відповідаючи на запитання Kyiv Independent про мотивацію своєї номінації, депутат сказав, що хоче використати її "як можливість привернути увагу Трампа, щоб він допоміг Україні вижити". Водночас у своєму листі Мережко зазначив, що Трамп може допомогти Україні досягти "справедливого, всеосяжного і стійкого миру, заснованого на Статуті ООН і принципах міжнародного права".