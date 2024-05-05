ISW: оголошення Росією у розшук Зеленського, Порошенка і Павлюка є частиною операції "Майдан-3"

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль продовжує спроби подати свою неспровоковану агресивну війну проти України інакше, ніж вона є насправді. Для цього Москва намагається встановити юрисдикцію російського федерального законодавства над суверенними державами.

В ISW підкреслили, що МВС Росії не уточнило злочини Зеленського, Павлюка та Порошенка, а також ймовірні злочини попередніх українських посадовців, яких Росія оголосила в розшук, зокрема начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка.

В Інституті також нагадали попередження Києва про те, що Кремль посилює наявну інформаційну операцію "Майдан 3", спрямовану на формування серед українців сумнівів у легітимності президентства Зеленського. Там нагадали, що ця операція, ймовірно, сягне піка приблизно наприкінці травня 2024 року.

"Рішення Кремля оголосити Зеленського, Павлюка і Порошенка у розшук, ймовірно, є частиною російської інформаційної операції "Майдан 3" і ширших зусиль Кремля з дискредитації нинішнього і попередніх прозахідних українських урядів, що прийшли до влади після Євромайдану 2014 року, а також з дипломатичної ізоляції України", - наголошують у звіті.

В Інституті додають, що оголошення в розшук посадовців також є одним з аспектів постійних зусиль Кремля на утвердження юрисдикції федеральних законів у суверенних європейських і пострадянських країнах, де Росія не має юридичної юрисдикції.

"Раніше МВС Росії вже оголосило у розшук кількох посадовців з країн-членів НАТО, зокрема Естонії, Латвії та Литви, за нібито порушення низки російських федеральних законів на території країн-членів НАТО. Зусилля Кремля з утвердження юрисдикції російських законів спрямовані на створення інформаційних умов, що мають виправдати ймовірну майбутню російську агресію проти країн-членів НАТО", - йдеться у звіті ISW.