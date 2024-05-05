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ISW: оголошення Росією у розшук Зеленського, Порошенка і Павлюка є частиною операції "Майдан-3"

5 травня, 2024 неділя
07:25
Війна з Росією Володимир Зеленський
Зміст

Оголошення МВС Росії у розшук низки українських чиновників є спробою Кремля встановити юрисдикцію російських законів у суверенних пострадянських країнах та інформаційною підготовкою до операції "Майдан-3"

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль продовжує спроби подати свою неспровоковану агресивну війну проти України інакше, ніж вона є насправді. Для цього Москва намагається встановити юрисдикцію російського федерального законодавства над суверенними державами.

В ISW підкреслили, що МВС Росії не уточнило злочини Зеленського, Павлюка та Порошенка, а також ймовірні злочини попередніх українських посадовців, яких Росія оголосила в розшук, зокрема начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка.

В Інституті також нагадали попередження Києва про те, що Кремль посилює наявну інформаційну операцію "Майдан 3", спрямовану на формування серед українців сумнівів у легітимності президентства Зеленського. Там нагадали, що ця операція, ймовірно, сягне піка приблизно наприкінці травня 2024 року.

"Рішення Кремля оголосити Зеленського, Павлюка і Порошенка у розшук, ймовірно, є частиною російської інформаційної операції "Майдан 3" і ширших зусиль Кремля з дискредитації нинішнього і попередніх прозахідних українських урядів, що прийшли до влади після Євромайдану 2014 року, а також з дипломатичної ізоляції України", - наголошують у звіті.

В Інституті додають, що оголошення в розшук посадовців також є одним з аспектів постійних зусиль Кремля на утвердження юрисдикції федеральних законів у суверенних європейських і пострадянських країнах, де Росія не має юридичної юрисдикції.

"Раніше МВС Росії вже оголосило у розшук кількох посадовців з країн-членів НАТО, зокрема Естонії, Латвії та Литви, за нібито порушення низки російських федеральних законів на території країн-членів НАТО. Зусилля Кремля з утвердження юрисдикції російських законів спрямовані на створення інформаційних умов, що мають виправдати ймовірну майбутню російську агресію проти країн-членів НАТО", - йдеться у звіті ISW.

  • Нагадаємо, 4 травня російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського, експрезидента Петра Порошенка та командувача Сухопутними військами Олександра Павлюка. У МЗС України наголосили, що це є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги.
Теги:
Кримінал
Україна
Росія
Петро Порошенко
Володимир Зеленський
ЗСУ
пропаганда
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