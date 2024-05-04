У Росії оголосили в розшук Зеленського та Порошенка
Російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського та експрезидента Петра Порошенка
Про це повідомляє РИА Новости.
"Володимир Олександрович Зеленський, 25.1.1978. Розшукується за статтею КК", - йдеться у даних МВС РФ.
Втім, відомство не розголошує статтю, за якою Зеленський нібито розшукується. У базі також зазначається місце народження розшукуваного - Кривий Ріг Дніпропетровської області України.
Згодом стало відомо, що росіяни оголосили у розшук п'ятого президента України Петра Порошенка. Стаття, за якою його розшукують, також не відома.
- Нещодавно міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук ексміністра юстиції України Павла Петренка, який очолював відомство з 2014 по 2019 рік.
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