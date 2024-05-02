РФ оголосила в розшук ексміністра юстиції України Петренка

Про це з посиланням на базу відомства поінформувало російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

"Петренко Павло Дмитрович, 17.07.1979. Розшукується за статтею КК", - йдеться в повідомленні.

Стаття, за якою він розшукується, не розголошується.

Довідка: Павло Петренко був міністром юстиції України з 27 лютого 2014 року по 29 серпня 2019 року. Був активним учасником Євромайдану. 27 лютого 2014 року увійшов до складу Кабінету Міністрів України Арсенія Яценюка, очоливши Міністерство юстиції України. 28 лютого був затверджений в. о. президента України Олександром Турчиновим як постійний член Ради національної безпеки та оборони України. Потім був міністром за президентства Петра Порошенка й Володимира Зеленського.