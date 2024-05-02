Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ РФ оголосила в розшук ексміністра юстиції України Петренка

РФ оголосила в розшук ексміністра юстиції України Петренка

2 травня, 2024 четвер
15:34
Світ на фото ексміністр юстиції Павло Петренко
Зміст

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук ексміністра юстиції України Павла Петренка, який очолював відомство з 2014 по 2019 рік

Про це з посиланням на базу відомства поінформувало російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

"Петренко Павло Дмитрович, 17.07.1979. Розшукується за статтею КК", - йдеться в повідомленні.

Стаття, за якою він розшукується, не розголошується.

Довідка: Павло Петренко був міністром юстиції України з 27 лютого 2014 року по 29 серпня 2019 року. Був активним учасником Євромайдану. 27 лютого 2014 року увійшов до складу Кабінету Міністрів України Арсенія Яценюка, очоливши Міністерство юстиції України. 28 лютого був затверджений в. о. президента України Олександром Турчиновим як постійний член Ради національної безпеки та оборони України. Потім був міністром за президентства Петра Порошенка й Володимира Зеленського.

  • У грудні минулого року Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. У ГУР закликали не шукати логіки у діях росіян. "Це підтримка пропаганди. Буданов має цілу колекцію подібних ідіотських рішень. Це черговий показник ефективної роботи розвідки та Буданова особисто. Головне рішення попереду — це рішення міжнародного трибуналу щодо дій російських воєнних злочинців", — сказав представник відомства Андрій Юсов.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
Читайте також:
Карта. НПЗ Росії_0204
1 травня, 2024 середа
США скасували вимогу до України не бити по російських НПЗ, - військовий експерт Ступак
Карта бойових дій: Авдіївка
29 квітня, 2024 понедiлок
Втрата Очеретиного - це те, чого не повинно було відбутися найближчим часом, - "Інформаційний спротив"
Карта. ATACMS
1 травня, 2024 середа
Ворог почав перекидати авіацію далі від України, - Згурець про наслідки появи ATACMS у ЗСУ
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.38
    Купівля 39.38
    Продаж 39.88
  • EUR
    Купівля 42.19
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
2 травня
16:47
На фото: Андрій Науменко з гурту Nahaba
Фіналіст Нацвідбору Євробачення-2024 з гурту Nahaba Науменко служить у Повітряних силах
16:46
Оновлено
обстріл Харківщини
РФ ударила по Дергачах на Харківщині: серед поранених – шість дітей
16:45
Експодатківець через старі зв'язки "продавав" посади ухилянтам: СБУ та Нацполіція викрили 8 схем уникнення мобілізації
16:43
Ексклюзив
Одеса
"Основні фігуранти не покарані": журналістка Казанжи про протистояння в Одесі 2 травня 2014 року
16:37
Андрій Пишний
Глава НБУ Пишний оцінив, чи покриють заморожені активи РФ збитки від війни
16:25
Емманюель Макрон і Олаф Шольц
Безпека та політика щодо Китаю: Макрон та Шольц зустрінуться перед візитом Сі у Францію, - Politico
16:19
Укрзалізниця зафіксувала зростання пасажиропотоку: названо найпопулярніші напрямки
16:10
TikTok
TikTok поверне пісні Біллі Айліш і Аріани Гранде після укладання нової угоди з Universal
16:09
Едгарс Рінкевичс
Президент Латвії Рінкевичс заявив, що переговори про вступ України до ЄС будуть складними, але розпочати їх можна вже в червні
16:08
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
У ДПСУ розповіли, на якому напрямку Росія застосовує найбільше ДРГ
16:07
OPINION
Віталій Гайдукевич
Акваріум гупі
15:51
Окупанти
Росіяни з грудня ймовірно стратили 15 українських військових під час спроби здатися в полон, - Human Rights Watch
15:51
Еммануель Макрон
Макрон розповів, за яких умов в Україну можуть відправити війська НАТО
15:49
прикордонник
Для частини українців можуть змінити правила перетину кордону, – ДПСУ
15:45
Ексклюзив
Митрополит УПЦ МП Лука та Василь Ломаченко (праворуч)
Достатньо одіозна фігура: релігієзнавиця Филипович про митрополита УПЦ МП Луку, який отримав підозру від СБУ
15:20
Швейцарія
У Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, але не цьогоріч
15:01
мурал Валерія Залужного
У Києві зʼявився найбільший мурал Валерія Залужного в Україні
14:57
Куди можуть звертатися постраждалі від сексуально насилля під час війни
У насиллі завжди винен той, хто вчинив: куди можуть звертатися постраждалі від сексуального насилля під час конфлікту
14:40
фейк
"Ідея членства України в НАТО - це провокація щодо Росії": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 2 травня
14:31
На фото: Українці на Sziget 2024
Четверо українських виконавців виступлять на фестивалі Sziget у Будапешті
14:19
У ВМС розповіли, як назвали два естонські катери, передані Україні
14:01
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:57
НАБУ
Нардепа від "Слуги Народу" підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн
13:47
окупанти
Росіянам вдалося закріпитися в Очеретиному, ЗСУ намагаються вибити їх звідти, - ОСУВ "Хортиця"
13:36
Саломе Зурабішвілі
Європа чи Росія: президентка Грузії закликала громадян зробити вибір
13:34
Куп'янськ. Харківщина
Від ранку росіяни кілька разів обстріляли Харківщину, поранено двох людей
13:25
monobank
На Monobank здійснили потужну DDoS-атаку
13:16
пенсійне посвідчення пенсія
У Мінсоцполітики повідомили, коли й за яких умов відновлять пенсійні виплати пенсіонерам-ВПО
12:55
Ексклюзив
Україна займає останнє місце у світі з народжуваності, а з'являється законопроєкт, який загрожує знищенням уже "заморожених" ембріонів, - професор Хміль
12:50
РФ поширює фейк, нібито в депо Нової пошти в Одесі був склад з боєприпасами виробництва країн НАТО
12:42
На фото: Людські черепи на аукціоні Semley Auctioneers
У Великій Британії зняли з аукціону людські черепи 16 ст. до н.е. через "грубе порушення людської гідності"
12:38
Оновлено
маршрутка
У Чернігові водії маршруток не вийшли на роботу, в. о. мера та МВА обмінялися звинуваченнями
12:34
Володимир Зеленський
Зеленський назвав дату і місце проведення першого Саміту миру
12:28
Київ, Майдан Незалежності
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода до кінця тижня і на Великдень
12:25
заборона УПЦ МП
На сайті Ради досі відсутній проєкт щодо заборони діяльності УПЦ МП, депутати вимагають пояснень
12:15
Анонс
Виставка Максима Кривцова
У Києві відкриється виставка фоторобіт Максима Кривцова
12:03
Бен Ходжес
Ходжес заявив, що ідея замороження російсько-української війни - безглузда
12:02
OPINION
Ростислав Павленко
Свобода слова насправді абсолютно необхідна для Перемоги
11:55
На фото: Деніел Редкліфф
Деніел Редкліфф розкритикував Джоан Роулінг і відреагував на закиди в невдячності
11:42
Електроенергія
Потреби споживачів покривають власна генерація та комерційний імпорт: ситуація в енергосистемі станом на 2 травня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV