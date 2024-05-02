РФ оголосила в розшук ексміністра юстиції України Петренка
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук ексміністра юстиції України Павла Петренка, який очолював відомство з 2014 по 2019 рік
Про це з посиланням на базу відомства поінформувало російське пропагандистське агентство "РИА Новости".
"Петренко Павло Дмитрович, 17.07.1979. Розшукується за статтею КК", - йдеться в повідомленні.
Стаття, за якою він розшукується, не розголошується.
Довідка: Павло Петренко був міністром юстиції України з 27 лютого 2014 року по 29 серпня 2019 року. Був активним учасником Євромайдану. 27 лютого 2014 року увійшов до складу Кабінету Міністрів України Арсенія Яценюка, очоливши Міністерство юстиції України. 28 лютого був затверджений в. о. президента України Олександром Турчиновим як постійний член Ради національної безпеки та оборони України. Потім був міністром за президентства Петра Порошенка й Володимира Зеленського.
- У грудні минулого року Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. У ГУР закликали не шукати логіки у діях росіян. "Це підтримка пропаганди. Буданов має цілу колекцію подібних ідіотських рішень. Це черговий показник ефективної роботи розвідки та Буданова особисто. Головне рішення попереду — це рішення міжнародного трибуналу щодо дій російських воєнних злочинців", — сказав представник відомства Андрій Юсов.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.38 Купівля 39.38Продаж 39.88
- EUR Купівля 42.19Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе