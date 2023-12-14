МВС Росії оголосило у розшук керівника ГУР Кирила Буданова

Про це пишуть РІА Новини та ТАСС.

"Начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, якого звинувачують у тероризмі, оголошено у розшук. Це випливає із бази МВС Росії", - йдеться у повідомленні.

Натомість у базі відомства не вказується, за якою статтею його розшукують.