Росія оголосила у розшук українську співачку Джамалу, - росЗМІ
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук українську співачку кримськотатарського походження Джамалу, переможницю "Євробачення" 2016 року
Про це повідомляє "Медіазона" з посиланням на базу МВС.
Зазначається, що співачку з України у Росії оголосили в розшук в середині жовтня 2023 року. За даними видання, її звинувачують у поширенні "фейків" про російську армію.
У листопаді Джамала була заочно заарештована російським судом.
Фото: Медіазона
- Також напередодні російське МВС оголосило в розшук колишніх в. о. голови адміністрації президента України Сергія Пашинського та в. о. голови МЗС Андрія Дещицю.
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