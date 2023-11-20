Росія оголосила у розшук українську співачку Джамалу, - росЗМІ

Про це повідомляє "Медіазона" з посиланням на базу МВС.

Зазначається, що співачку з України у Росії оголосили в розшук в середині жовтня 2023 року. За даними видання, її звинувачують у поширенні "фейків" про російську армію.

У листопаді Джамала була заочно заарештована російським судом.

Фото: Медіазона