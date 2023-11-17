РФ оголосила в розшук Пашинського та Дещицю: подробиці

Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

Вказується, що їх звинувачують у прийнятті рішень про проведення антитерористичної операції на Донбасі, внаслідок якої за два роки нібито постраждали та загинули майже 1,4 тис. осіб. Також було нібито пошкоджено понад 345 цивільних об'єктів.

"Пашинський Сергій Володимирович розшукується за статтею КК", - зазначили у базі МВС РФ.

При цьому там не уточнили, за якою статтею ведеться розшук.

Аналогічна картка значиться у базі на Андрія Дещицю.

Пропагандисти вказують, що СК Росії на початку листопада висунув заочні обвинувачення низці представників українського керівництва, у тому числі Пашинському та Дещиці. Вони входили до Ради національної безпеки та оборони України та брали участь в ухваленні рішення про початок АТО.

Пашинський обіймав посаду в. о. голови АП України з 5 березня по 10 червня 2014 року, Дещиця ж був в.о. голови МЗС із 27 лютого по 19 червня 2014 року.