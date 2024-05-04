У Мексиці знайшли тіла трьох туристів з Австралії та США

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією прокуратури штату, 33-річних братів Каллума і Джейка Робінсона з Австралії та 30-річного Картера Роада з США востаннє бачили 27 квітня, після чого їх оголосили зниклими безвісти.

Троє чоловіків відпочивали, займаючись серфінгом поблизу популярного туристичного міста Енсенада, приблизно в 90 хвилинах на південь від американо-мексиканського кордону.

На місці, де востаннє бачили зниклих, були знайдені намети, заявив прокурор штату Сокорро Ібарра.

За словами представників влади, в цьому районі також був знайдений обгорілий білий пікап.

Згідно з висновками судової експертизи, яка буде проведена державною лабораторією, останки будуть ідентифіковані.

Представник міністерства закордонних справ Австралії заявив, що їхнє посольство в Мексиці тісно співпрацює з мексиканською владою та австралійською федеральною поліцією.

"Міністерство закордонних справ і торгівлі визнає, що це дуже важкий час для сім'ї, і підтримує з ними регулярний контакт, щоб надати підтримку", - йдеться у повідомленні.