У Мексиці знайшли тіла трьох туристів з Австралії та США
У п'ятницю, 3 травня, у мексиканському штаті Баха-Каліфорнія було знайдено три тіла зниклих безвісти туристів з Австралії та США
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією прокуратури штату, 33-річних братів Каллума і Джейка Робінсона з Австралії та 30-річного Картера Роада з США востаннє бачили 27 квітня, після чого їх оголосили зниклими безвісти.
Троє чоловіків відпочивали, займаючись серфінгом поблизу популярного туристичного міста Енсенада, приблизно в 90 хвилинах на південь від американо-мексиканського кордону.
На місці, де востаннє бачили зниклих, були знайдені намети, заявив прокурор штату Сокорро Ібарра.
За словами представників влади, в цьому районі також був знайдений обгорілий білий пікап.
Згідно з висновками судової експертизи, яка буде проведена державною лабораторією, останки будуть ідентифіковані.
Представник міністерства закордонних справ Австралії заявив, що їхнє посольство в Мексиці тісно співпрацює з мексиканською владою та австралійською федеральною поліцією.
"Міністерство закордонних справ і торгівлі визнає, що це дуже важкий час для сім'ї, і підтримує з ними регулярний контакт, щоб надати підтримку", - йдеться у повідомленні.
-
У неділю, 28 квітня, у мексиканському муніципалітеті Маліналько перекинувся автобус із пасажирами. Унаслідок цього загинули 14 людей, понад 30 постраждали.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.34 Купівля 39.34Продаж 39.84
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.91
- Актуальне
- Важливе