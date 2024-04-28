У Мексиці автобус потрапив у ДТП: загинули 14 пасажирів
У неділю, 28 квітня, у мексиканському муніципалітеті Маліналько перекинувся автобус із пасажирами. Унаслідок цього загинули 14 людей, понад 30 постраждали
Про це повідомляє Xinhua.
Зазначається, що аварія сталася в неділю вранці на трасі Капулін-Чалма.
"Згідно з повідомленням, автобус із пасажирами їхав із Сан-Луїс-де-ла-Пас, штат Гуанахуато", - йдеться у повідомленні місцевого безпекового секретаріату Мексики.
Унаслідок ДТП загинули 14 пасажирів, щонайменше 31 особа отримала поранення.
- У Німеччині сталася ДТП з автобусом, що перевозив дітей на екскурсію. Унаслідок цього постраждали щонайменше 27 школярів та водій.
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