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У Мексиці автобус потрапив у ДТП: загинули 14 пасажирів

28 квітня, 2024 неділя
23:59
Світ ДТП

У неділю, 28 квітня, у мексиканському муніципалітеті Маліналько перекинувся автобус із пасажирами. Унаслідок цього загинули 14 людей, понад 30 постраждали

Про це повідомляє Xinhua.

Зазначається, що аварія сталася в неділю вранці на трасі Капулін-Чалма. 

"Згідно з повідомленням, автобус із пасажирами їхав із Сан-Луїс-де-ла-Пас, штат Гуанахуато", - йдеться у повідомленні місцевого безпекового секретаріату Мексики.

Унаслідок ДТП загинули 14 пасажирів, щонайменше 31 особа отримала поранення.

  • У Німеччині сталася ДТП з автобусом, що перевозив дітей на екскурсію. Унаслідок цього постраждали щонайменше 27 школярів та водій.
Теги:
Новини ДТП
Мексика
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