У Німеччині автобус зі школярами потрапив у ДТП: понад 25 постраждалих

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що двоповерховий автобус прямував на екскурсію до Великої Британії. Проте з невідомої причини він раптово з’їхав з дороги біля Ольпе та перекинувся.

Усього в аварії постраждали 27 школярів - четверо з них у важкому стані, їх доставили в лікарню. Також незначні травми отримав водій автобуса

Поліцейські експерти почали збирати докази аварії. У поліції повідомили, що наразі не можуть надати інформацію про причини аварії.