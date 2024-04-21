У Німеччині автобус зі школярами потрапив у ДТП: понад 25 постраждалих
У Німеччині сталася ДТП з автобусом, що перевозив дітей на екскурсію. Унаслідок цього постраждали щонайменше 27 школярів та водій
Про це повідомляє Bild.
Зазначається, що двоповерховий автобус прямував на екскурсію до Великої Британії. Проте з невідомої причини він раптово з’їхав з дороги біля Ольпе та перекинувся.
Усього в аварії постраждали 27 школярів - четверо з них у важкому стані, їх доставили в лікарню. Також незначні травми отримав водій автобуса
Поліцейські експерти почали збирати докази аварії. У поліції повідомили, що наразі не можуть надати інформацію про причини аварії.
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