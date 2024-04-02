У Росії на переїзді зіткнулись поїзд та автобус: загинули 7 осіб

Про це пише телеграм-канал База.

Пасажири автобуса, які вижили, розповіли слідчим, що коли автобус ПАЗ переїжджав залізничні колії, він раптом заглох.

Машиніст пасажирського поїзда "Архангельськ – Москва" здалеку побачив автобус і навіть встиг подати два звукові сигнали. Однак, за попередніми даними, знижувати швидкість він не став: найімовірніше, поїзд у все одно не зміг би зупинитися.

Водій автобуса та ще шестеро пасажирів ПАЗу загинули на місці. Машиніст поїзда та двоє пасажирів автобуса отримали травми.

Голова регіону Михайло Євраєв повідомив, що диспетчер переїзду, на якому потяг зніс автобус, був п'яний. За словами губернатора, диспетчер допустив автобус на переїзд, піднявши шлагбаум для в'їзду та подаючи йому дозвільні сигнали.