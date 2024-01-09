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Масштабна аварія на залізниці у РФ: з рейок зійшли 14 вантажних вагонів

9 січня, 2024 вiвторок
04:22
Світ залізниця світ росія

У Росії на Забайкальській залізниці на перегоні Алеур-Бушулей зійшло з рейок 14 вагонів вантажного поїзда

Про це повідомила Російська залізниця у телеграмі.

За повідомленням, пошкодження зазнали сусідні шляхи, зупинені пасажирські потяги, що прямували маршрутом Москва - Владивосток і Чита - Благовіщенськ. Постраждалих і загрози екології немає, йдеться у повідомленні РЗ.

Причини того, що сталося, поки невідомі.

У листопаді російське видання "Медіазона" підрахувало, що від початку повномасштабної війни в РФ відкрили близько 150 справ про диверсії. За пів року кількість обвинувачених зросла вдвічі. Третина з них – неповнолітні.

Особливо швидко кількість справ почала зростати після внесення до кримінального кодексу Росії нових статей про диверсійну діяльність. Максимальне покарання, яке вони передбачають – довічне позбавлення волі.

  • 30 листопада у Росії стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії. Вказано, що 4 вибухових пристрої спрацювали, коли магістраллю рухався вантажний поїзд.
  • Попри відсутність офіційних коментарів представників Служби безпеки, джерела кількох українських видань повідомляють, що підрив магістралі був успішною операцією СБУ.  Водночас у РФ заявляють, що у потязі лише сталося задимлення. 
  • Згодом на БАМі вибухнув ще один потяг з паливом. За інформацією ЗМІ, це чергова операція Служби безпеки України. Таким чином перерізано основний шлях логістики РФ з Китаєм.

Росія
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