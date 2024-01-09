Масштабна аварія на залізниці у РФ: з рейок зійшли 14 вантажних вагонів

Про це повідомила Російська залізниця у телеграмі.

За повідомленням, пошкодження зазнали сусідні шляхи, зупинені пасажирські потяги, що прямували маршрутом Москва - Владивосток і Чита - Благовіщенськ. Постраждалих і загрози екології немає, йдеться у повідомленні РЗ.

Причини того, що сталося, поки невідомі.

У листопаді російське видання "Медіазона" підрахувало, що від початку повномасштабної війни в РФ відкрили близько 150 справ про диверсії. За пів року кількість обвинувачених зросла вдвічі. Третина з них – неповнолітні.

Особливо швидко кількість справ почала зростати після внесення до кримінального кодексу Росії нових статей про диверсійну діяльність. Максимальне покарання, яке вони передбачають – довічне позбавлення волі.