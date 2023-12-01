СБУ влаштувала підрив ще одного вантажного потягу в Бурятії, - ЗМІ
В ніч на 30 листопада на Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом. За інформацією ЗМІ, це чергова операція Служби безпеки України
Про це повідомляє "Українська правда", РБК-Україна, NV з посиланням на власні джерела в силових структурах.
За словами інформатора, це – фактично єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм, який РФ використовує у тому числі й для військових поставок. Внаслідок вибуху шлях паралізовано.
У силових структурах повідомили, що за цим підривом стоїть Служба безпеки України. Офіційних заяв від СБУ ще не було.
"Під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ", - заявили анонімно джерела "Українській правді".
Російський телеграм-канал Mash опублікував відео з місця події та зазначає, що за наявною у них інформацією, інцидент стався в районі селища Сєвєродомуйськ у Бурятії.
- У Росії стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована у Бурятії: ЗМІ повідомляють про успішну операцію СБУ. Водночас у РФ заявляють про задимлення.
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