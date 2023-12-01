СБУ влаштувала підрив ще одного вантажного потягу в Бурятії, - ЗМІ

Про це повідомляє "Українська правда", РБК-Україна, NV з посиланням на власні джерела в силових структурах.

За словами інформатора, це – фактично єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм, який РФ використовує у тому числі й для військових поставок. Внаслідок вибуху шлях паралізовано.

У силових структурах повідомили, що за цим підривом стоїть Служба безпеки України. Офіційних заяв від СБУ ще не було.

"Під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ", - заявили анонімно джерела "Українській правді".

Російський телеграм-канал Mash опублікував відео з місця події та зазначає, що за наявною у них інформацією, інцидент стався в районі селища Сєвєродомуйськ у Бурятії.