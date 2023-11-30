Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У РФ стався вибух на Байкало-Амурській магістралі: це операція СБУ, - ЗМІ

У РФ стався вибух на Байкало-Амурській магістралі: це операція СБУ, - ЗМІ

30 листопада, 2023 четвер
12:19
Війна з Росією Байкало-Амурська магістраль

У Росії в ніч четверга, 30 листопада, стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована у Бурятії: ЗМІ повідомляють про успішну операцію СБУ

Про це інформують Суспільне, Укрінформ та РБК-Україна, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Вказано, що вибух стався на ділянці магістралі в Північномуйському тунелі ім. Бессолова. Попри відсутність офіційних коментарів представників Служби безпеки, джерела видань повідомляють, що підрив магістралі був успішною операцією СБУ. 

Вказано, що 4 вибухових пристрої спрацювали, коли магістраллю рухався вантажний поїзд. На місці події працює ФСБ, залізничники намагаються мінімізувати наслідки вибуху.  

"Фактично  це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових поставок, паралізовано", - зазначають джерела. 

У російському телеграм-каналі SHOT зазначають, що цистерна з паливом загорілася під час руху вантажного потяга з 50 вагонами: у складі було 44 цистерни з паливом, у тому числі авіаційним, та 6 з чорним металом. 

За попередніми даними у двох цистернах зафіксували пробоїни. Одна з версій, яку розглядає слідство - диверсія. 

  • 11 листопада на залізниці Рязанської області РФ стався вибух, після чого із рейок зійшов вантажний потяг з 19 вагонами. Росіяни заявили про "втручання сторонніх осіб", а українські ЗМІ повідомляють про спецоперацію ГУР. 

Україна
Росія
Китай
СБУ
Читайте також:
Ірина Федорів
Автор Ірина Федорів
29 листопада, 2023 середа
Доля судді Львова з російським паспортом залежить від двох "але"
верховна рада
28 листопада, 2023 вiвторок
У Раді пропонують закріпити право військових на демобілізацію після 18 чи 36 місяців безперервної служби
Ірина Навальна
29 листопада, 2023 середа
Росіяни судять 25-річну українку, яка повернулась у Маріуполь, щоб провідати бабусю
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.07
    Купівля 37.07
    Продаж 37.63
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
30 листопада
13:04
на фото Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що повернути Донбас ментально буде складніше, ніж Крим
13:02
Оновлено
Володимир Зеленський
ЗМІ пишуть про роботу ГУР: у Криму на всіх каналах IPTV запустили звернення Зеленського
13:00
Володимир Зеленський
Зеленський відвідав бійців на Куп'янському напрямку
13:00
генератори для лікарень
На випадок блекаутів: українські медзаклади отримають ще 27 потужних генераторів
12:44
На фото: Олена Зеленська
Олена Зеленська увійшла до списку найвпливовіших жінок 2023 року за версією FT
12:26
Ілюстративне фото
У Румунії перекинувся мікроавтобус з американськими солдатами: є постраждалі
12:13
Оновлено
Херсон
Армія РФ зранку вдарила по Херсону та області: є загибла та постраждалий
12:13
Франція
Франція наступного року збільшить постачання боєприпасів до України
12:10
Ексклюзив
Перспектива оточення росіян та рух до Криму: генерал Маломуж про дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
12:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Блокування польського кордону свідчить про напругу у темі інтеграції України до ЄС, а події на фінсько-російському кордоні можуть бути лише початком. Акценти світових ЗМІ 30 листопада
12:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Головною ціллю Безуглої був не Залужний, а військовики
11:55
імпорт електроенергії
Україна залучила в роботу додаткові енергоблоки: ситуація в енергосистемі станом на 30 листопада
11:45
бельгійська газова компанія Fluxys
Сприяє експорту російського газу: бельгійська газова компанія потрапила до переліку спонсорів війни
11:37
FPV-дрони
Forbes: Україна виготовляє щомісяця близько 50 тис. FPV-дронів, РФ – ушестеро більше
11:37
Інфографіка
блокада польсько-українського кордону
Криза на польсько-українському кордоні - подарунок для Росії? Експерт: Я не вірю у збіги обставин
11:17
Сергій Лавров
У РФ повідомили, що Болгарія не пустила літак Лаврова, який летів на зустріч ОБСЄ, через Захарову на борту
11:10
PR
"Оппенгеймер" - один з найпопулярніших фільмів листопада
10:54
Оновлено
Донеччина
РФ уночі вдарила по Донеччині 6 ракетами С-300: під завалами знайшли загиблого, щонайменше 10 постраждалих
10:51
Катерина Тихонова. дочка путіна
Імовірна дочка Путіна бере участь у поширенні впливу РФ на Африку, - Bloomberg
10:50
Google
Google запускає програму семінарів із кібербезпеки у Європі, зокрема й для студентів з України
10:46
LED-лампа
Програму обміну ламп розжарювання на LED продовжили: пенсіонери зможуть отримати ще по 5 штук
10:36
Ілон Маск
Маск послав до біса компанії, які відмовилися від реклами в Х
10:30
Ексклюзив
FPV-дрони
"У росіян немає такої єдності": військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв оцінив можливості протистояння з РФ у дронах
10:15
радіотехнічні війська
Свята сьогодні: День Апостола Андрія Первозванного та День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ
10:06
OPINION
Сергій Громенко
Скільки полягло українських захисників та російських агресорів
09:57
Оновлено
Ізраїль. Єрусалим
В Єрусалимі сталася стрілянина на автобусній зупинці: 3 загиблих, 6 поранених
09:55
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 листопада: скільки коштують долар і євро
09:43
Плати
На Житомирщині у військовій частині виявили плати з золотом і сріблом на 65 млн грн
09:30
Оновлено
система оповіщення сирена
Нічна атака РФ: на Вінниччині та Хмельниччині працювала ППО, на Одещині є влучання
09:30
Роковини розстрілів на Майдані
30 листопада - річниця розгону Євромайдану. Згадаймо головне
09:26
Херсонщина
Росіяни опівночі атакували Дар'ївку на Херсонщині: 4 постраждалих
09:18
окупанти
Росія розгорнула нову дивізію десантників для війни в Україні, - британська розвідка
08:58
Абдул Гафаров
У Криму окупанти зранку обшукують будинок глави мусульманської релігійної громади "Алушта" Абдула Гафарова
08:23
крилата ракта "Калібр"
Росіяни вивели у Чорне море 3 ракетоносії: загальний залп до 16 "калібрів"
08:08
Оновлено
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
ЦАХАЛ заявив про продовження перемир'я з ХАМАСом
08:04
OPINION
Євген Магда
Діти генпрокурора "страждають" за Україною у Нью-Йорку та на Лазуровому березі
08:01
збитий "Шахед"
Українська ППО вночі знищила 14 із 20 ворожих БПЛА
08:00
Інфографіка
ЗСУ
Артсистема, 13 танків, 28 бронемашин та 1180 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
08:00
Анонс
Зоря
"Гент" - "Зоря": де та коли дивитись вирішальний матч Ліги конференцій
07:36
Військовий літак США впав в океан біля узбережжя японської Якусіми», створена в Анкарі, Туреччина, 29 листопада 2023 р.
В Японії розбився військовий літак США: загинула людина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV