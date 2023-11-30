У РФ стався вибух на Байкало-Амурській магістралі: це операція СБУ, - ЗМІ
У Росії в ніч четверга, 30 листопада, стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована у Бурятії: ЗМІ повідомляють про успішну операцію СБУ
Про це інформують Суспільне, Укрінформ та РБК-Україна, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.
Вказано, що вибух стався на ділянці магістралі в Північномуйському тунелі ім. Бессолова. Попри відсутність офіційних коментарів представників Служби безпеки, джерела видань повідомляють, що підрив магістралі був успішною операцією СБУ.
Вказано, що 4 вибухових пристрої спрацювали, коли магістраллю рухався вантажний поїзд. На місці події працює ФСБ, залізничники намагаються мінімізувати наслідки вибуху.
"Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових поставок, паралізовано", - зазначають джерела.
У російському телеграм-каналі SHOT зазначають, що цистерна з паливом загорілася під час руху вантажного потяга з 50 вагонами: у складі було 44 цистерни з паливом, у тому числі авіаційним, та 6 з чорним металом.
За попередніми даними у двох цистернах зафіксували пробоїни. Одна з версій, яку розглядає слідство - диверсія.
- 11 листопада на залізниці Рязанської області РФ стався вибух, після чого із рейок зійшов вантажний потяг з 19 вагонами. Росіяни заявили про "втручання сторонніх осіб", а українські ЗМІ повідомляють про спецоперацію ГУР.
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