У Рязанській області РФ на залізниці пролунав вибух: потяг із 19 вагонами зійшов із рейок

Про це інформують російське інформаційне агентство "РИА Новости" і телеграм-канал "112".

"Внаслідок втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту відбулося сходження 19 вагонів вантажного поїзда в Рязанській області", - пише РИА Новости з посиланням на Московську залізницю.

За їхніми словами, на рух пасажирських та приміських поїздів ситуація не вплинула. Більше офіційної інформації та подробиць у РФ не надають.



Водночас, російський телеграм-канал повідомляє про 7 вагонів, які перекинулися після вибуху на залізниці Рязанської області.

Фото: Телеграм-канал "112"

"Там пошкоджено залізничне полотно, однак загиблих та постраждалих немає. На місце вирушили слідчі та сапери", - йдеться у дописі.

Фото: Телеграм-канал "112"