У Рязанській області РФ на залізниці пролунав вибух: потяг із 19 вагонами зійшов із рейок
У суботу, 11 листопада, на залізниці Рязанської області у РФ стався вибух, після чого із рейок зійшов вантажний потяг з 19 вагонами. Росіяни заявили про "втручання сторонніх осіб"
Про це інформують російське інформаційне агентство "РИА Новости" і телеграм-канал "112".
"Внаслідок втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту відбулося сходження 19 вагонів вантажного поїзда в Рязанській області", - пише РИА Новости з посиланням на Московську залізницю.
За їхніми словами, на рух пасажирських та приміських поїздів ситуація не вплинула. Більше офіційної інформації та подробиць у РФ не надають.
Водночас, російський телеграм-канал повідомляє про 7 вагонів, які перекинулися після вибуху на залізниці Рязанської області.
Фото: Телеграм-канал "112"
"Там пошкоджено залізничне полотно, однак загиблих та постраждалих немає. На місце вирушили слідчі та сапери", - йдеться у дописі.
Фото: Телеграм-канал "112"
- У ніч на 30 травня у Росії стався подібний інцидент - тоді декілька вагонів з газом і бензином зійшли з рейок в Ульяновській області.
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