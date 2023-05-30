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В РФ сталася диверсія на залізниці, - ЗМІ

30 травня, 2023 вiвторок
10:49
Війна з Росією Залізниця

Декілька вагонів з газом і бензином зійшли з рейок в Ульяновській області в ніч на 30 травня

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними транспортної прокуратури, причини інциденту встановлюються, постраждалих немає.

ЗМІ пишуть, аварія сталася неподалік станції Ульяновськ-2 о 4.00 ранку. Щонайменше одна з цистерн перекинулася на бік.

Серед можливих причин ситуації видання називає диверсію - на місці події нібито виявлено сліди пошкодження залізничних колій.

Світ
Росія
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