В РФ сталася диверсія на залізниці, - ЗМІ
Декілька вагонів з газом і бензином зійшли з рейок в Ульяновській області в ніч на 30 травня
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За даними транспортної прокуратури, причини інциденту встановлюються, постраждалих немає.
ЗМІ пишуть, аварія сталася неподалік станції Ульяновськ-2 о 4.00 ранку. Щонайменше одна з цистерн перекинулася на бік.
Серед можливих причин ситуації видання називає диверсію - на місці події нібито виявлено сліди пошкодження залізничних колій.
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