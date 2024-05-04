Жіноча "Ворскла" вдруге поспіль достроково виграла чемпіонат України
У суботу, 4 травня 2024 року, на стадіоні у Полтаві місцева жіноча футбольна команда "Ворскла" перемогла криворізький "Кривбас" і стала чемпіонками України
У грі 7-го туру жіночого чемпіонату України з футболу команда "Ворскла" перемогла суперниць з криворізького "Кривбасу" із рахунком 6:0, розповідає Суспільне.
Голи забили Роксолана Кравчук, Ніколь Козлова, Анна Петрик, Яна Котик, Ірина Котяш та Марія Куць. Після цієї перемоги команда набрала в чемпіонаті 47 очок і за три матчі до завершення турніру забезпечила дострокове чемпіонство.
Це п'яте чемпіонство для жіночої команди "Ворскла". У наступному сезоні футболістки представлятимуть Україну в міжнародних змаганнях жіночої Ліги Чемпіонів.
ЖФК «Ворскла" - ЖФК "Кривбас" - 6:0
ЖФК "Ворскла": Самсон, Войт (Савка, 68), Подольська, Котик (Корсун, 60), Котяш, Петрик (Давиденко, 68), Осіпян (Куць, 76), Андрухів, Калініна, Козлова, (Радіонова, 60), Кравчук.
Головна тренерка: Наталія Зінченко.
ЖФК "Кривбас": Петровець (Калінчук, 81), Іванова, Стєкольщикова (Клімутіна, 46), Жигадло (Мозга, 86), Козуб, Швидченко, Семків, Авраменко, Козішкурт, Колодій (Дудник, 73), Тян.
В. о. головного тренера: Костянтин Фролов.
Голи: Кравчук (3), Петрик (38), Козлова (45), Котик (59), Котяш (76), Куць (80).
- Жіноча футбольна команда "Ворскла" - український футбольний клуб з міста Полтава. З 10 вересня 2022 року офіційно є правонаступником титулованого ЖФК "Житлобуду-2", що багато років представляв місто Харків. Команду засновано 2004-го року.
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