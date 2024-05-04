На Дніпропетровщині ППО збила ворожу ракету
4 травня російська армія запустила ракету на Дніпропетровську область, проте її приземлила українська ППО
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"Наші оборонці приземлили ракету", - написав він, додавши, що це відбулося в небі над Дніпровським районом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.34 Купівля 39.34Продаж 39.84
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.91
- Актуальне
- Важливе