У Харкові 4 травня було чутно вибух
У суботу, 4 травня, у Харкові було чутно вибух. Мер міста Ігор Терехов припустив, що російський ворог атакував місто керованими авіабомбами
Про це повідомляє Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдають ударів. Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях!" - написав очільник ОВА.
Терехов попередив про можливі додаткові пуски керованих авіабомб. Він закликав жителів перебувати в укриттях.
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