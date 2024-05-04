Росіяни вдень обстріляли два села Харківщини: госпіталізовано жінку
Російська окупаційна армія вдень 4 травня атакувала селища Одноробівка та Черкаські Тишки Харківської області. Унаслідок цього постраждала жінка
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що близько 14:00 окупанти артилерією обстріляли село Одноробівка. У результаті п‘яти ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний будинок та мережі. Натомість люди не постраждали.
Уже пізніше, близько 15:15, окупанти завдали ударів КАБами по селищу Черкаські Тишки Харківського району. Так, ворог пошкодив приватний будинок
Унаслідок цього постраждала 74-річна жінка, її госпіталізували.
- Того ж дня у Харкові було чутно вибух. Мер міста Ігор Терехов припустив, що російський ворог атакував місто керованими авіабомбами.
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