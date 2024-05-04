Окупанти атакували ракетами Одеський район: поранено трьох цивільних

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

"Наразі відомо про трьох поранених: чоловіка та двох жінок. Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога", - написав він.

За словами очільника ОДА, пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці працюють всі відповідні служби.

Нацполіція України поінформувала, що окупанти атакували Одещину двома ракетами.

Фото: https://t.me/UA_National_Police