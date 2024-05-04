Окупанти атакували ракетами Одеський район: поранено трьох цивільних
Вдень 4 травня російська армія завдала ракетного удару по Одеському району, внаслідок якого поранено трьох цивільних людей
Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
"Наразі відомо про трьох поранених: чоловіка та двох жінок. Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога", - написав він.
За словами очільника ОДА, пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці працюють всі відповідні служби.
Нацполіція України поінформувала, що окупанти атакували Одещину двома ракетами.
Фото: https://t.me/UA_National_Police
- У суботу, 4 травня, російські окупанти атакували інфраструктуру Харкова: троє людей зазнали поранень, на одному з підприємств виникла пожежа.
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