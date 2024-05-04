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OPINION

Українська Феміда мусить покарати білоруського кагебешника

Андрій Магера
4 травня, 2024 субота
16:01
Погляд Андрій Магера
Зміст

Чи буде реакція на слова голови КДБ Білорусі Тертеля?

Як відомо, днями Голова КДБ Білорусі Іван Тертель оголосив, що начебто "у дитячих лікарнях Києва розміщуються терористи, які мають бути знищеними". У цьому звʼязку він назвав конкретні адреси лікарень.

Ми знаємо, що будь-які ураження обʼєктів цивільної інфраструктури, тим більше якщо там перебуватимуть діти, є порушення законів та звичаїв війни. За це має наставати відповідальність, передбачена статтею 438 Кримінального кодексу (КК) України.

У розумінні статті 14 КК України, готуванням до кримінального правопорушення є умисне створення умов для вчинення кримінального правопорушення, зокрема для того, щоб після заяви цього кадебешника російські ракети завдали удару по дитячих лікарнях міста Києва.

Чи може іноземець відповідати за Кримінальним кодексом, якщо він вчинив свої дії за кордоном? Так, може. І навіть повинен. Про це йдеться у частині першій статті 8 КК України: іноземці, що не проживають постійно в Україні, підлягають в Україні відповідальності, якщо вони вчинили тяжкі або особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України.

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Нагадаю, що стаття 438 КК України в розумінні частини шостої статті 12 КК України містить особливо тяжкий злочин, бо за його вчинення передбачає кримінальне покарання у виді позбавлення волі понад десять років.

Беручи до уваги, що, згідно з пунктом 3 статті 24 Закону України "Про Службу безпеки України", частиною другою статті 216 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України це підслідність Служби безпеки України, то саме СБУ має відкрити відповідне кримінальне провадження, розслідувати його та за участю прокуратури передати до суду для постановлення вироку.

З погляду статті 214 КПК України для цього існують усі підстави для відкриття кримінального провадження.

Це потрібно, щоб після війни Тертеля шукали по всьому світу і на налигачі привезли до української буцегарні для відбуття покарання.

І щоб з метою загальної превенції в усіх цих тертелів язик надалі перебував винятково за зубами.

Джерело

Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Білорусь
Війна з Росією
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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