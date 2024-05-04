Українські воїни збили російський Су-25 над Донеччиною

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 4 травня.

"Я хочу зараз подякувати кожному воїну в наших мобільних вогневих групах, у Повітряних силах, у розрахунках ППО, інших видах та родах військ – усім, хто захищає і захищатиме українське небо від російського терору. Важливо цими днями бути максимально уважними", - йдеться у заяві.

Президент особливо відзначив воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади, які збили російський Су-25 у Донецькій області.