Українські воїни збили російський Су-25 над Донеччиною
У суботу, 4 травня, українські захисники знищили російський Су-25 у Донецькій області
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 4 травня.
"Я хочу зараз подякувати кожному воїну в наших мобільних вогневих групах, у Повітряних силах, у розрахунках ППО, інших видах та родах військ – усім, хто захищає і захищатиме українське небо від російського терору. Важливо цими днями бути максимально уважними", - йдеться у заяві.
Президент особливо відзначив воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади, які збили російський Су-25 у Донецькій області.
- Президент України Володимир Зеленський також певен, що російський диктатор Володимир Путін є божевільним і не хоче закінчення війни.
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