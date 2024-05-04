"Путін не хоче миру, він божевільний": Зеленський пояснив, як змусити РФ залишити Україну у спокої

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 4 травня.

"Ми маємо всі памʼятати, що Росію можна тільки примусити залишити Україну у спокої. І це – буде. Наша сила це зробить обовʼязково. Сила нашого народу, наша військова сила, сила нашої єдності зі світом, сила партнерів – сила нашої дипломатії. Я дякую всім у команді нашої держави – в моїй команді і в командах держав-партнерів, – хто цими днями вже працює, щоб у червні ми всі – усі країни світу, які цінують життя, – досягли дійсно важливого політичного результату", - йдеться у заяві.

За словами Зеленського, Володимир Путін - божевільний.

"Глобальний саміт миру відбудеться і має стати успішним, як би його не намагалися зірвати. Путін не хоче миру, він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести. І щоб подолати це зло, щоб подолати війну, нам потрібна максимальна єдність світу. Разом досягаємо результатів", - наголосив президент.