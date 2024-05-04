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За добу Сили оборони відбили найбільше атак на Авдіївському напрямку

4 травня, 2024 субота
19:59
Війна з Росією 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ
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Протягом доби, 4 травня, на фронті відбулось 74 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 18 ворожих атак на Авдіївському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли України

За добу ворог завдав 5 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області; Лугівка Сумської області; Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Миропільське, Велика Писарівка, Лісне, Ромашкове Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 8 атак в районах населених пунктів Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новосадове та Іванівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Новий, Кліщіївка, Роздолівка, південніше Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Спірне та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Роздолівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 18 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Тарасівка та Новоселівка Перша Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Костянтинівка, Парасковіївка, Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 5 разів атакував позиції наших захисників в районі південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Оріхів та Преображенка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Білогір’я, Роботине, Лобкове Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 9 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Берислав Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Миколаївка, Львове, Новотягинка, Понятівка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожим позиціям

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, 3 пунктах управління, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 складу боєприпасів противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції та ще 1 важливому об’єкту противника.

  • Російська окупаційна армія вдень 4 травня атакувала села Одноробівка, Черкаські Тишки та Слобожанське Харківської області. Унаслідок цього загинув чоловік та постраждала жінка.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
Мар’їнка
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