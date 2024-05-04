Польща заявила, що також стала ціллю російських хакерів, які атакували Німеччину та Чехію
Польща заявила, що вона теж була "серед цілей" підконтрольної Росії хакерської групи, яка атакувала Німеччину і Чехію
Про це повідомляє Politico.
«Польща солідарна з Німеччиною і Чехією у зв'язку зі зловмисною кіберкампанією проти їхніх політичних партій і демократичних інститутів», - йдеться в заяві польського зовнішньополітичного відомства.
Нещодавні кібератаки були здійснені хакерською групою APT28 або Fancy Bear, яка є частиною російської військової розвідки ГРУ.
Уряд Чехії також заявив, що його розвідувальна служба виявила вторгнення Fancy Bear у чеські установи приблизно в той самий час.
"Польща, яка також є однією з цілей APT 28, рішуче засуджує повторювані та неприйнятні зловмисні кіберкампанії, що проводяться російськими суб'єктами", - йдеться в заяві.
- 3 травня у міністерстві внутрішніх справ Німеччини заявили, що мають чіткі докази того, що Росія стояла за кібератаками на посадовців Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца.
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