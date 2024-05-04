Польща заявила, що також стала ціллю російських хакерів, які атакували Німеччину та Чехію

Про це повідомляє Politico.

«Польща солідарна з Німеччиною і Чехією у зв'язку зі зловмисною кіберкампанією проти їхніх політичних партій і демократичних інститутів», - йдеться в заяві польського зовнішньополітичного відомства.

Нещодавні кібератаки були здійснені хакерською групою APT28 або Fancy Bear, яка є частиною російської військової розвідки ГРУ.

Уряд Чехії також заявив, що його розвідувальна служба виявила вторгнення Fancy Bear у чеські установи приблизно в той самий час.

"Польща, яка також є однією з цілей APT 28, рішуче засуджує повторювані та неприйнятні зловмисні кіберкампанії, що проводяться російськими суб'єктами", - йдеться в заяві.