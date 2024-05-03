У Німеччині заявили про російські кібератаки на депутатів партії Шольца
У міністерстві внутрішніх справ Німеччини заявили, що мають чіткі докази того, що Росія стояла за кібератаками на посадовців Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца
Про це повідомляє Bloomberg.
"Ми найрішучішим чином засуджуємо кібератаки російського режиму, - заявила міністр внутрішніх справ Німеччнини Ненсі Фезер. - Ці атаки спрямовані не лише проти окремих партій, політиків чи окремих осіб, а й на те, щоб зруйнувати довіру до наших політиків".
Вона зазначила, що об'єктами російських кібератак стали компанії в логістичному, оборонному, аерокосмічному та ІТ-секторах, а також фонди та асоціації. За її словами, постраждали також Україна та інші європейські країни.
За інформацією міністерки, атаки були здійснені групою під назвою APT28, також відомою як Fancy Bear і підконтрольною російській військовій розвідці ГРУ.
Фезер підкреслила, що APT28 використовувала "раніше невідому критичну вразливість в Microsoft Outlook".
В уряді заявили, що російські кібератаки та шпигунство в Німеччині явно посилилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Як повідомив речник німецького зовнішньополітичного відомства, Німеччина викликала посла Росії в Берліні. Наразі презставники МЗС розглядають подальші заходи.
- Угруповання UAC-0133 (Sandworm), діяльність якого пов’язують з головним управлінням генштабу ЗС Росії, прагнуло здійснити кібератаки на об’єкти української критичної інфраструктури, а саме на підприємства у галузях енергетики, водо- й теплопостачання.
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