У Німеччині заявили про російські кібератаки на депутатів партії Шольца

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо кібератаки російського режиму, - заявила міністр внутрішніх справ Німеччнини Ненсі Фезер. - Ці атаки спрямовані не лише проти окремих партій, політиків чи окремих осіб, а й на те, щоб зруйнувати довіру до наших політиків".

Вона зазначила, що об'єктами російських кібератак стали компанії в логістичному, оборонному, аерокосмічному та ІТ-секторах, а також фонди та асоціації. За її словами, постраждали також Україна та інші європейські країни.

За інформацією міністерки, атаки були здійснені групою під назвою APT28, також відомою як Fancy Bear і підконтрольною російській військовій розвідці ГРУ.

Фезер підкреслила, що APT28 використовувала "раніше невідому критичну вразливість в Microsoft Outlook".

В уряді заявили, що російські кібератаки та шпигунство в Німеччині явно посилилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомив речник німецького зовнішньополітичного відомства, Німеччина викликала посла Росії в Берліні. Наразі презставники МЗС розглядають подальші заходи.