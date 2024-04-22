Хакери, пов'язані з російським ГРУ, намагалися атакувати системи об'єктів критичної інфраструктури України

Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Відомо, що урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA викрила плани хакерів Sandworm щодо атаки близько 20 підприємств української енергетики, теплопостачання й водопостачання в десяти областях держави.

"Угруповання Sandworm, діяльність якого асоціюється із головним управлінням генерального штабу збройних сил Російської Федерації (раніше відомого як ГРУ) є одним із найбільш активних та небезпечних", - акцентують у повідомленні.

Зазначається, що під наглядом хакерів опинилися майже 20 українських компаній, які надають послуги у сферах енергетики, водо- й теплопостачання. Зловмисники застосували атаки на ланцюжки постачання, так звані supply chain attacks, аби отримати первинний доступ. У результаті Sandworm хотіли вивести з ладу обладнання інформаціно-комунікаційних систем, що могло б завдати Україні більшої шкоди на тлі весняних ракетних атак РФ на критичну інфраструктуру.

"Ця атака є свідченням того, що Росія продовжує використовувати кібератаки як зброю проти України. Зокрема, угрупування Sandworm продовжує активно атакувати Україну", - додають у Держспецзв’язку.