Хакери, пов'язані з російським ГРУ, намагалися атакувати системи об'єктів критичної інфраструктури України
Угруповання UAC-0133 (Sandworm), діяльність якого пов’язують з головним управлінням генштабу ЗС Росії, прагнуло здійснити кібератаки на об’єкти української критичної інфраструктури, а саме на підприємства у галузях енергетики, водо- й теплопостачання
Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Відомо, що урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA викрила плани хакерів Sandworm щодо атаки близько 20 підприємств української енергетики, теплопостачання й водопостачання в десяти областях держави.
"Угруповання Sandworm, діяльність якого асоціюється із головним управлінням генерального штабу збройних сил Російської Федерації (раніше відомого як ГРУ) є одним із найбільш активних та небезпечних", - акцентують у повідомленні.
Зазначається, що під наглядом хакерів опинилися майже 20 українських компаній, які надають послуги у сферах енергетики, водо- й теплопостачання. Зловмисники застосували атаки на ланцюжки постачання, так звані supply chain attacks, аби отримати первинний доступ. У результаті Sandworm хотіли вивести з ладу обладнання інформаціно-комунікаційних систем, що могло б завдати Україні більшої шкоди на тлі весняних ракетних атак РФ на критичну інфраструктуру.
"Ця атака є свідченням того, що Росія продовжує використовувати кібератаки як зброю проти України. Зокрема, угрупування Sandworm продовжує активно атакувати Україну", - додають у Держспецзв’язку.
- 30 березня стало відомо, що українські хакери отримали доступ до понад 100 російських сайтів.
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