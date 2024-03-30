Українські хакери одною атакою завдали Росії збитків більше ніж на $12 млрд

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Команда хакерської групи UA25 за декілька хвилин отримала доступ до понад 100 російських сайтів.

"Вони змогли проникнути на сервери критично-важливої інфраструктури та отримати знову десятки терабайтів засекреченої інформації. Ця хакерська атака завдала збитків країні-агресорці більше ніж на $12 млрд", - наголосили у СтратКомі.

Росіянам на відновлення серверів та інформації потрібна велика кількість часу та ресурсів.

Фото: СтратКом ЗСУ