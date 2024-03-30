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Українські хакери одною атакою завдали Росії збитків більше ніж на $12 млрд

30 березня, 2024 субота
20:29
Технології хакери

У суботу, 30 березня, стало відомо, що українські хакери отримали доступ до понад 100 російських сайтів

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Команда хакерської групи UA25 за декілька хвилин отримала доступ до понад 100 російських сайтів.

"Вони змогли проникнути на сервери критично-важливої інфраструктури та отримати знову десятки терабайтів засекреченої інформації. Ця хакерська атака завдала збитків країні-агресорці більше ніж на $12 млрд", - наголосили у СтратКомі.

Росіянам на відновлення серверів та інформації потрібна велика кількість часу та ресурсів.

Українські хакери зламали російські сайти

Фото: СтратКом ЗСУ

  • Контррозвідка України з початку повномасштабного вторгнення виявила понад 1700 технічних проникнень ворога до Сил оборони.
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
хакер
хакерські атаки
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