Українські хакери одною атакою завдали Росії збитків більше ніж на $12 млрд
У суботу, 30 березня, стало відомо, що українські хакери отримали доступ до понад 100 російських сайтів
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Команда хакерської групи UA25 за декілька хвилин отримала доступ до понад 100 російських сайтів.
"Вони змогли проникнути на сервери критично-важливої інфраструктури та отримати знову десятки терабайтів засекреченої інформації. Ця хакерська атака завдала збитків країні-агресорці більше ніж на $12 млрд", - наголосили у СтратКомі.
Росіянам на відновлення серверів та інформації потрібна велика кількість часу та ресурсів.
Фото: СтратКом ЗСУ
- Контррозвідка України з початку повномасштабного вторгнення виявила понад 1700 технічних проникнень ворога до Сил оборони.
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