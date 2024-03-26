Злами та прослуховування: контррозвідка виявила понад 1700 технічних проникнень ворога до Сил оборони

Про це повідомив очільник СБУ Василь Малюк в ефірі телемарафону.

"У нас війна IT-технологій і, повірте, ворог тут не пасе задніх", - зазначив він.

За його словами, понад 1700 ворожих технічних проникнень до наших Сил оборони виявили наша IT і військова контррозвідка з початку повномасштабного вторгнення.

Він розповів, що РФ використовує так звані ШПЗ (шифровані програмні закладки).

"Сім різновидів їх встановлено нами з початку війни. Вони дистанційно впроваджують їх у будь-який мобільний термінал типу Андроїд. Після цього ворог онлайн здобуває інформацію – не лише те, що знаходиться у месенджерах у того, хто користується телефоном чи комп’ютером, а у тому числі використовується варіант підключення в онлайн і прослуховування усього, що відбувається", - пояснив Малюк.