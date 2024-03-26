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Злами та прослуховування: контррозвідка виявила понад 1700 технічних проникнень ворога до Сил оборони

26 березня, 2024 вiвторок
00:06
Війна з Росією Василь Малюк

Контррозвідка України з початку повномасштабного вторгнення виявила понад 1700 технічних проникнень ворога до Сил оборони

Про це повідомив очільник СБУ Василь Малюк в ефірі телемарафону.

"У нас війна IT-технологій і, повірте, ворог тут не пасе задніх", - зазначив він.

За його словами, понад 1700 ворожих технічних проникнень до наших Сил оборони виявили наша IT і військова контррозвідка з початку повномасштабного вторгнення.

Він розповів, що РФ використовує так звані ШПЗ (шифровані програмні закладки).

"Сім різновидів їх встановлено нами з початку війни. Вони дистанційно впроваджують їх у будь-який мобільний термінал типу Андроїд. Після цього ворог онлайн здобуває інформацію – не лише те, що знаходиться у месенджерах у того, хто користується телефоном чи комп’ютером, а у тому числі використовується варіант підключення в онлайн і прослуховування усього, що відбувається", - пояснив Малюк.

  • Українська IT-армія атакувала низку урядових та місцевих порталів усередині Росії, серед них - система оплати проїзду "Тройка", внаслідок чого призупинили роботу московського метрополітену.
  • Офіційна фейсбук-сторінка Сумської обласної військової адміністрації, ймовірно, зазнала хакерської атаки.
Теги:
Україна
Росія
IT
СБУ
Технології
хакер
хакерські атаки
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