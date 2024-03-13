Українська IT-армія призупинила роботу московського метрополітену, - Мінцифра

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Це одна з найбільших систем оплати квитків у Росії, яка обслуговує 38 регіонів.

"Тож через збій власники транспортних карток у Москві та Казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду та розрахуватися за паркування", - розповіли у Мінцифрі.