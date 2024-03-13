Українська IT-армія призупинила роботу московського метрополітену, - Мінцифра
Українська IT-армія атакувала низку урядових та місцевих порталів усередині Росії, серед них - система оплати проїзду "Тройка", внаслідок чого призупинили роботу московського метрополітену
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Це одна з найбільших систем оплати квитків у Росії, яка обслуговує 38 регіонів.
"Тож через збій власники транспортних карток у Москві та Казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду та розрахуватися за паркування", - розповіли у Мінцифрі.
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20 грудня українські хакери знищили IT-інфраструктуру компанії "Росводоканал".
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