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Хакери зламали радіостанцію у Криму: в ефірі півтори години звучала пісня про ГУР

19 грудня, 2023 вiвторок
11:22
Війна з Росією Крим

У тимчасово окупованому Криму хакери зламали одну з радіостанцій: в її ефірі півтори години звучала пісня про Головне управління розвідки України

Про це пише телеграм-канал "Кримський вітер". 

Вказано, що пісня Макса ТТ про ГУР МО лунала на радіохвилі в Сімферополі у понеділок, 18 грудня. 

"За інформацією інсайдерів стало відомо, що хакери зламали радіомережу Криму, внаслідок чого пісня про ГУР МО грала півтори години безперервно", - йдеться у повідомленні. 

  • Раніше на радіо "Супутник у Криму" та радіостанції "Віра" в окупованому Криму замість редакційних програм пролунало звернення очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова. 
Україна
Росія
Крим
хакер
окуповані території
окупанти
ГУР
хакерські атаки
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