Хакери зламали радіостанцію у Криму: в ефірі півтори години звучала пісня про ГУР
У тимчасово окупованому Криму хакери зламали одну з радіостанцій: в її ефірі півтори години звучала пісня про Головне управління розвідки України
Про це пише телеграм-канал "Кримський вітер".
Вказано, що пісня Макса ТТ про ГУР МО лунала на радіохвилі в Сімферополі у понеділок, 18 грудня.
"За інформацією інсайдерів стало відомо, що хакери зламали радіомережу Криму, внаслідок чого пісня про ГУР МО грала півтори години безперервно", - йдеться у повідомленні.
- Раніше на радіо "Супутник у Криму" та радіостанції "Віра" в окупованому Криму замість редакційних програм пролунало звернення очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.22 Купівля 37.22Продаж 37.77
- EUR Купівля 40.4Продаж 41.32
- Актуальне
- Важливе