Хакери зламали радіостанцію у Криму: в ефірі півтори години звучала пісня про ГУР

Про це пише телеграм-канал "Кримський вітер".

Вказано, що пісня Макса ТТ про ГУР МО лунала на радіохвилі в Сімферополі у понеділок, 18 грудня.

"За інформацією інсайдерів стало відомо, що хакери зламали радіомережу Криму, внаслідок чого пісня про ГУР МО грала півтори години безперервно", - йдеться у повідомленні.