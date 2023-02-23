Цю інформацію росЗМІ підтвердила так звана заступниця міністра внутрішньої політики, інформації та зв'язку республіки Крим Юлія Кілік.

"Зламані два вищезгадані ресурси", - сказала вона і запевнила, що проблему усунуть до кінця дня.

Звернення Буданова, а також Гімн України лунали 23 лютого в ефірі двох радіостанцій у низці районів півострова - Алушта, Білогірськ, Джанкой, Судак. Радіомовлення оперативно перервали. При цьому в Сімферополі та Севастополі зламати ефір не вдалося, повідомили у редакції радіостанції "Супутник у Криму".