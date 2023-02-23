В окупованому Криму хакери запустили в ефірі радіостанцій звернення Буданова
На радіо "Супутник у Криму" та радіостанції "Віра" в окупованому Криму замість редакційних програм пролунало звернення очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова
Цю інформацію росЗМІ підтвердила так звана заступниця міністра внутрішньої політики, інформації та зв'язку республіки Крим Юлія Кілік.
"Зламані два вищезгадані ресурси", - сказала вона і запевнила, що проблему усунуть до кінця дня.
Звернення Буданова, а також Гімн України лунали 23 лютого в ефірі двох радіостанцій у низці районів півострова - Алушта, Білогірськ, Джанкой, Судак. Радіомовлення оперативно перервали. При цьому в Сімферополі та Севастополі зламати ефір не вдалося, повідомили у редакції радіостанції "Супутник у Криму".
- 22 лютого в РФ по радіо пролунало попередження про загрозу ракетного удару, влада заявила про хакерську атаку.
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