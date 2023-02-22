У РФ по радіо пролунало попередження про загрозу ракетного удару, влада заявила про хакерську атаку
Хакери зламали сервери кількох російських радіостанцій та увімкнули в ефірі сигнал повітряної тривоги та повідомлення про загрозу ракетного удару
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Сигнали повітряної тривоги пролунали вранці 22 лютого у ефірі радіостанцій П'ятигорська, Тюмені, Воронежа, Казані, Нижнього Новгорода, Магнітогорська, Білгорода, Старого Оскола, Уфи та Новоуральська.
Повідомлення "Увага, оголошується повітряна тривога. Всім негайно пройти в укриття. Увага, увага, загроза ракетного удару" з'явилося на Relax FM, "Авторадіо", "Гумор FM", Comedy radio.
Міністерство надзвичайних ситуацій РФ заявило, що на сервери радіостанцій було здійснено хакерську атаку.
"Оголошення про повітряну тривогу на радіостанціях у російських містах не відповідає дійсності, відбулася атака хакерів", - заявили в МЧС РФ.
Влада Воронезької області також повідомила, що стався злам, за яким стоять "пособники київського режиму".
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