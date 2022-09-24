Українські хакери здійснили масштабну кібератаку на платіжну систему "Мир", - росЗМІ

Про це повідомляє "Комерсант".

Початок атаки підтвердили "Комерсанту" джерела на російському ринку кібербезпеки. У НСПК від коментарів утрималися, а у Банку Росії не відповіли на запит видання.

Мета атаки - викликати перебої у проходженні платежів та роботі терміналів.

Про те що до атаки причетні українські IT-активісти виданню стало відомо з власних джерел. Вони проводять DDoS-атаку на російську платіжну систему «Мир» та її оператора Національну систему платіжних карток (НСПК), атаки зокрема координуються через чати проукраїнських активістів.

Хактивісти, зокрема, генерують трафік на системи за допомогою браузерів або примітивних DDoS-інструментів з метою викликати перебої у проходженні платежів та роботі терміналів. Інформацію про початок атак підтвердили співрозмовники на російському ринку кібербезпеки.

"У поточній ситуації можна очікувати, що зловмисникам вдасться досягти певного успіху в DDoS-атаках на платіжну систему "Мир", ризики більш ніж реальні", - заявив один із співрозмовників видання.

За його словами, в цьому випадку можна очікувати повну відмови еквайрингу карток тривалістю до декількох годин.

Нагадаємо, 19 вересня призупинив приймання карток "Мир" один з найбільших турецьких банків Turkiye Is Bankasi (Isbank), слідом за ним - турецький DenizBank у зв'язку з недавнім попередженням управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC).

Згодом картки "Мир" перестали приймати у В'єтнамі, Казахстані, Вірменії та Узбекистані.

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