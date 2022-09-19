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Головна війна з Росією Найбільший приватний турецький банк припинив обслуговувати російські картки "Мир"

Найбільший приватний турецький банк припинив обслуговувати російські картки "Мир"

19 вересня, 2022 понедiлок
23:22
війна з Росією Найбільший приватний турецький банк припинив обслуговувати російські картки "Мир"

Після попередження США, найбільший за розміром активів приватний банк Туреччини Isbank припинив обслуговувати російські банківські картки "Мир", які використовують туристи з Росії

Про це повідомило видання Bloomberg.

Повідомляється, що спочатку Туреччина не підтримала санкції Заходу, введені проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення до України.

Проте наразі картки "Мир" обслуговують ще чотири турецькі банки. Президент Реджеп Тайіп Ердоган після зустрічі з Путіном 5 серпня переконував, що система сприяла розвитку туризму між двома країнами.

Глави держави також пообіцяли тоді встановити тісніші зв'язки й домовилися про оплату енергоносіїв у рублях.

Це зближення викликало у деяких західних союзників Туреччини занепокоєння стосовно того, що Анкара надто сильно зблизилася з РФ. Міністерство фінансів США попередило турецькі компанії, що ведення бізнесу з російськими юридичними та фізичними особами може призвести до санкцій.

  • 16 вересня стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує попросити у Путіна 25% знижки на газ і оплачувати частину рахунків у лірах.

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