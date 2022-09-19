Найбільший приватний турецький банк припинив обслуговувати російські картки "Мир"
Після попередження США, найбільший за розміром активів приватний банк Туреччини Isbank припинив обслуговувати російські банківські картки "Мир", які використовують туристи з Росії
Про це повідомило видання Bloomberg.
Повідомляється, що спочатку Туреччина не підтримала санкції Заходу, введені проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення до України.
Проте наразі картки "Мир" обслуговують ще чотири турецькі банки. Президент Реджеп Тайіп Ердоган після зустрічі з Путіном 5 серпня переконував, що система сприяла розвитку туризму між двома країнами.
Глави держави також пообіцяли тоді встановити тісніші зв'язки й домовилися про оплату енергоносіїв у рублях.
Це зближення викликало у деяких західних союзників Туреччини занепокоєння стосовно того, що Анкара надто сильно зблизилася з РФ. Міністерство фінансів США попередило турецькі компанії, що ведення бізнесу з російськими юридичними та фізичними особами може призвести до санкцій.
- 16 вересня стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує попросити у Путіна 25% знижки на газ і оплачувати частину рахунків у лірах.
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