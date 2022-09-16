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Ердоган планує попросити у Путіна знижку на газ - Bloomberg

16 вересня, 2022 п'ятниця
17:35
Світ Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує попросити у Путіна 25% знижки на газ і оплачувати частину рахунків у лірах

Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прагне тісніших фінансових зв’язків з РФ, намагаючись стабілізувати економіку напередодні виборів 2023 року.

Ердоган планує просити у президента Росії Путіна знижки в ціні за газ та оплату в лірах за імпорт енергоносіїв.

Цього року рахунки Туреччини за газ перевищать $50 млрд, а РФ найбільший постачальник енергії. 

"Під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю Ердоган домагатиметься 25% знижки на природний газ і домовленості, що Туреччина може оплачувати частину своїх рахунків у лірах, заявили високопоставлені турецькі чиновники, які безпосередньо знайомі з цим питанням", - повідомили джерела Bloomberg.

  • 2 вересня Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність.
  • У Єврокомісії заявили, що Газпром бреше про несправність "Північного потоку" та зупинив постачання під вигаданим приводом. 
  • 5 вересня речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що газогін Північний потік запрацює на повну потужність лише у разі скасування санкцій Євросоюзу проти Росії. 
  • 6 вересня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Європа спровокувала енергетичну кризу санкціями проти Росії.

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Росія
газ
Володимир Путін
Туреччина
Реджеп Ердоган
Економіка
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