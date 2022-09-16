Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прагне тісніших фінансових зв’язків з РФ, намагаючись стабілізувати економіку напередодні виборів 2023 року.

Ердоган планує просити у президента Росії Путіна знижки в ціні за газ та оплату в лірах за імпорт енергоносіїв.

Цього року рахунки Туреччини за газ перевищать $50 млрд, а РФ найбільший постачальник енергії.

"Під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю Ердоган домагатиметься 25% знижки на природний газ і домовленості, що Туреччина може оплачувати частину своїх рахунків у лірах, заявили високопоставлені турецькі чиновники, які безпосередньо знайомі з цим питанням", - повідомили джерела Bloomberg.

2 вересня Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність.

У Єврокомісії заявили, що Газпром бреше про несправність "Північного потоку" та зупинив постачання під вигаданим приводом.

5 вересня речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що газогін Північний потік запрацює на повну потужність лише у разі скасування санкцій Євросоюзу проти Росії.

6 вересня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Європа спровокувала енергетичну кризу санкціями проти Росії.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb