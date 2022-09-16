Ердоган планує попросити у Путіна знижку на газ - Bloomberg
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує попросити у Путіна 25% знижки на газ і оплачувати частину рахунків у лірах
Про це повідомляє Bloomberg.
Повідомляється, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прагне тісніших фінансових зв’язків з РФ, намагаючись стабілізувати економіку напередодні виборів 2023 року.
Ердоган планує просити у президента Росії Путіна знижки в ціні за газ та оплату в лірах за імпорт енергоносіїв.
Цього року рахунки Туреччини за газ перевищать $50 млрд, а РФ найбільший постачальник енергії.
"Під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю Ердоган домагатиметься 25% знижки на природний газ і домовленості, що Туреччина може оплачувати частину своїх рахунків у лірах, заявили високопоставлені турецькі чиновники, які безпосередньо знайомі з цим питанням", - повідомили джерела Bloomberg.
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