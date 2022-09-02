Газпром бреше про несправність Північного потоку, - Єврокомісія
Російська компанія "Газпром" оголосила про закриття газопроводу "Північний потік" під надуманим приводом
Про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер.
"Оголошення "Газпрому" сьогодні вдень про те, що він знову закриває "Північний потік-1" через обманну відмовку, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти", - заявив Мамер.
- 2 вересня Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність.
- 1 вересня міністр економіки та віцеканцлер ФРН Роберт Габек заявив, що Німеччина не розраховує взимку на газ з Північного потоку.
- Газпром припинив постачання в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці постачання будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції.
- Раніше, 14 червня, компанія "Газпром" оголосила, що може забезпечити транспортування по газопроводу "Північний потік-1" лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів, тобто зменшує постачання природного газу на 40%. 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив постачання. Прокачування газу "Північним потоком-1" знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40%. Німеччині назвали "політичним" рішення Газпрому скоротити газопостачання.
- 11 липня Росія призупинила постачання газу до Німеччини через Північний потік-1 до 21 липня через технічне обслуговування газогону
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