Газпром бреше про несправність Північного потоку, - Єврокомісія

Про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

"Оголошення "Газпрому" сьогодні вдень про те, що він знову закриває "Північний потік-1" через обманну відмовку, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти", - заявив Мамер.

2 вересня Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність.

1 вересня міністр економіки та віцеканцлер ФРН Роберт Габек заявив, що Німеччина не розраховує взимку на газ з Північного потоку.

Газпром припинив постачання в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці постачання будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції.

Раніше, 14 червня, компанія "Газпром" оголосила, що може забезпечити транспортування по газопроводу "Північний потік-1" лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів, тобто зменшує постачання природного газу на 40%. 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив постачання. Прокачування газу "Північним потоком-1" знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40%. Німеччині назвали "політичним" рішення Газпрому скоротити газопостачання.

11 липня Росія призупинила постачання газу до Німеччини через Північний потік-1 до 21 липня через технічне обслуговування газогону

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