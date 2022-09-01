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"Не можемо покладатися ні на Росію, ні на Газпром": Німеччина не розраховує взимку на газ з Північного потоку

1 вересня, 2022 четвер
19:40
Економіка Північний потік

Німеччина вважає, що не може покладатися на постачання газу з Росії через газопровід "Північний потік" цієї зими

Про це у четвер заявив міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, повідомляє Bloomberg.

На пресконференції в Берліні в четвер Габека запитали, чи очікує він, що Газпром відновить постачання газу через Північний потік після завершення ремонтних робіт, і чи підтримує уряд зв’язок з російською компанією.

"Прямих переговорів між моїм міністерством і Газпромом немає. Я очікую, що ми жодним чином не можемо покладатися ні на Росію, ні на Газпром, решта – чисті спекуляції. Нам не варто розраховувати на те, що взимку газ надходитиме газопроводом "Північний потік", - сказав Роберт Габек.

У четвер Німеччина оголосила, що зафрахтує додатковий плавучий термінал для імпорту зрідженого природного газу, окрім чотирьох, які вона вже встановила, щоб спробувати замінити газопостачання з Росії. Плавучі термінали встановлювати швидше та дешевше, ніж наземні проєкти. Німеччина планує запустити принаймні два таких об’єкти цього опалювального сезону, а інші заплановано на наступну зиму.

  • Газпром припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці поставки будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції.
  • Раніше, 14 червня, компанія "Газпром" оголосила, що може забезпечити транспортування по газопроводу "Північний потік-1" лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів, тобто зменшує поставки природного газу на 40%. 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу "Північним потоком-1" знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40%. Німеччині назвали "політичним" рішення Газпрому скоротити газопостачання.
  • 11 липня Росія призупинила постачання газу до Німеччини через Північний потік-1 до 21 липня через технічне обслуговування газогону

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Німеччина
санкції проти Росії
Північний потік
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