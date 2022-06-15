У Німеччині назвали "політичним" рішення "Газпрому" скоротити газопостачання через "Північний потік-1"
Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив у середу, що рішення російського енергетичного гіганта "Газпрому" скоротити постачання природного газу до Європи через газогін "Північний потік-1" є політичним
Про це повідомляє видання The Local.
"Газпром" оголосив у вівторок, 14 червня, що скоротить постачання газу через трубопровід приблизно на 40%, та звинуватив у цьому неналежний "ремонт" німецької компанії Siemens.
Сьогодні, 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки трубопроводом. На той раз залишивши лише 40% потужностей.
Натомість Роберт Габек заявив, що цей крок "Газпрому" був "політичним, а не технічно виправданим рішенням".
Він зазначив, що Німеччина усвідомлює необхідність обслуговування трубопроводу, але додав, що "перший комплекс робіт з технічного обслуговування мав відбутися не раніше осені". Водночас ці роботи не потребують скорочення на 40%, сказав Габек.
Відзначимо, "Північний потік-1", який транспортує газ з Росії до Німеччини, було запущено ще у 2011 році, його пропускна спроможність становить 27 млрд кубометрів на рік.
- Нагадаємо, 27 травня Оператор ГТС України та НАК "Нафтогаз України" звернулись до компетентних органів Німеччини щодо призупинення роботи "Північного потоку – 1".
- 10 червня стало відомо, що у Європарламенті заявили про пошук Європою можливості зупинити "Північний потік -1".
- У вівторок, 14 червня, російська енергетична компанія оголосила, що може забезпечити транспортування по газопроводу "Північний потік-1" лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів, тобто зменшує поставки природного газу на 40%. За словами росіян, це відбудеться через "невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens".
- Сьогодні, 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу "Північним потоком-1" знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40%.
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