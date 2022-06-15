У Німеччині назвали "політичним" рішення "Газпрому" скоротити газопостачання через "Північний потік-1"

Про це повідомляє видання The Local.

"Газпром" оголосив у вівторок, 14 червня, що скоротить постачання газу через трубопровід приблизно на 40%, та звинуватив у цьому неналежний "ремонт" німецької компанії Siemens.

Сьогодні, 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки трубопроводом. На той раз залишивши лише 40% потужностей.

Натомість Роберт Габек заявив, що цей крок "Газпрому" був "політичним, а не технічно виправданим рішенням".

Він зазначив, що Німеччина усвідомлює необхідність обслуговування трубопроводу, але додав, що "перший комплекс робіт з технічного обслуговування мав відбутися не раніше осені". Водночас ці роботи не потребують скорочення на 40%, сказав Габек.

Відзначимо, "Північний потік-1", який транспортує газ з Росії до Німеччини, було запущено ще у 2011 році, його пропускна спроможність становить 27 млрд кубометрів на рік.

Нагадаємо, 27 травня Оператор ГТС України та НАК "Нафтогаз України" звернулись до компетентних органів Німеччини щодо призупинення роботи "Північного потоку – 1".

10 червня стало відомо, що у Європарламенті заявили про пошук Європою можливості зупинити "Північний потік -1".

У вівторок, 14 червня, російська енергетична компанія оголосила, що може забезпечити транспортування по газопроводу "Північний потік-1" лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів, тобто зменшує поставки природного газу на 40%. За словами росіян, це відбудеться через "невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens".

Сьогодні, 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу "Північним потоком-1" знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40%.

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