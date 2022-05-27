Україна вимагає від Німеччини припинити роботу газогону "Північний потік - 1"
Оператор ГТС України та НАК "Нафтогаз України" звернулись до компетентних органів Німеччини щодо призупинення роботи Північного потоку - 1.
Про це заявив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Ми надіслали разом з Нафтогазом звернення до міністерства економіки Німеччини та німецького регулятора щодо призупинення роботи Північного потоку - 1. Це той газогон, який наразі працює. Основна ідея цього листа полягає в тому, що 20 травня 2020 року йому були надані виключення з німецького законодавства, і ці виключення базувались на тому, що цей газопровід буде сприяти укріпленню безпеки постачання газу до Європи, принципам ринкової конкуренції, енергетичної солідарності Європи", - зазначив Макогон.
Водночас, з його слів, наразі можна побачити що Росія фактично повністю порушує такі принципи.
Так, зокрема, відомо що Росія фактично створила штучний газовий дефіцит у минулому році. Країна-агресорка в односторонньому порядку наполягає на сплаті за газ в рублях, в односторонньому порядку призупинила постачання газу до Польщі та ще низки європейських країн.
Також РФ фактично почала військову агресію проти України, захопила частину територій, в тому числі на яких розташовані об'єкти газотранспортної ситеми.
"Ми вважаємо, що від цього не постраждають європейські споживачі, тому що наразі існує достатньо вільних потужностей для транзиту газу з Росії до Німеччини, в тому числі українська система, і ми готові до введення повного ембарго на російський газ – ми готові транспортувати газ до європейських споживачів замість Північного Потоку – 1", - каже Макогон.
- Відзначимо, що Нафтогаз готується до суду проти Газпрому через невиконання умови "качай або плати" і може повернутись до претензій на $12,2 млрд.
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