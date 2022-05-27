Про це очільник Нафтогазу Юрій Вітренко розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Ми вже почали передарбітражну процедуру. Готуємо з юристами відповідні звернення до Газпрому. Є певний час, упродовж якого ми маємо спробувати вирішити питання до арбітражу, якщо не вирішимо – новий арбітраж", – заявив Вітренко.

Причина полягає у тому, що російський Газпром сплачує менше, ніж повинен за контрактом без жодних на те підстав. Очільник НАКу нагадав, що невиконання Газпромом своїх зобов'язань за контрактом означає порушення угоди про врегулювання, відповідно до якої НАК відмовився від претензій у розпочатому в 2018 році арбітражі на суму 12,2 млрд доларів.

"Якщо вони не виконують зобов’язання "качай або плати", то це означає, що вони порушують не тільки контракт на організацію транзиту, а й угоду про врегулювання. Тобто це арбітраж не тільки на суму недоплати, а й на 12,2 млрд доларів, які ми відкликали з арбітражу", – наголосив Вітренко.

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