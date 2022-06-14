Росія скорочує поставки газу "Північним потоком-1" на 40%

Про це повідомляє російське агентство "Интерфакс".

У вівторок, 14 червня, російська енергетична компанія оголосила, що може забезпечити транспортування лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів.

За словами росіян, це відбудеться через "невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens".

"У зв'язку з несвоєчасним поверненням компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів з ремонту, виробленням міжремонтного ресурсу ГПА і виявленими технічними несправностями двигунів (отримано припис Ростехнагляду про тимчасову заборону діяльності) в цей час на компресорній станції "Портова" може бути використано тільки три газоперекачувальних агрегати", - повідомив Газпром.

Відзначимо, "Північний потік-1", який транспортує газ з Росії до Німеччини, було запущено ще у 2011 році, його пропускна спроможність становить 27 млрд кубометрів на рік.

Нагадаємо, 27 травня Оператор ГТС України та НАК "Нафтогаз України" звернулись до компетентних органів Німеччини щодо призупинення роботи "Північного потоку – 1".

10 червня стало відомо, що у Європарламенті заявили про пошук Європою можливості зупинити "Північний потік -1".

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