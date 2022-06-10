У Європарламенті заявили про пошук Європою можливості зупинити "Північний потік -1"
У Європі шукають шляхів зупинення трубопроводу "Північний потік -1", щоб відмовитись від російського газу
Про це повідомили у Guildhall з посиланням на заяву екскомандувача Сил Оборони Естонії, депутата Європейського парламенту Ріго Терраса.
Він переконаний, що всі уряди в ЄС розуміють, що покладатися на газ із Росії більше не можна, всі країни намагаються шукати інші опції надійного постачання.
"Сьогодні не всі можуть швидко відмовитися від російських газових постачань без попередньої підготовки, але я переконаний, що у довгостроковій перспективі кожна країна в Європі матиме інші джерела отримання газу. Всі уряди й особливо німецький уряд шукають можливості замінити російський газ і нафту", - заявив чиновник.
Депутата Європейського парламенту вважає, що існування "Північного потоку -1" – це проблема, Європа шукає шляхи зупинити цей трубопровід і припинити приймати газ через нього.
- 11 травня в Німеччині заявили, що не планують використовувати газопровід "Північний потік-2", попри скорочення транзиту газу РФ через Україну. За словами представниці міністерства, безпека енергопостачання в країні гарантована. Мінекономіки та кризовий штаб "Газ" стежать за ситуацією.
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