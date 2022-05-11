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Німеччина не має наміру використовувати "Північний потік-2"

11 травня, 2022 середа
16:57
Економіка Північний потік-2

Німеччина не планує використовувати газопровід "Північний потік-2", незважаючи на скорочення транзиту газу РФ через Україну

Про це заявила представниця Мінекономіки Німеччини Анніка Айнгорн, передає Укрінформ.

"Трубопровід "Північний потік-2" після початку російської загарбницької війни проти України є насправді мертвим", - наголосила вона.

За словами представниці міністерства, безпека енергопостачання в країні гарантована. Мінекономіки та кризовий штаб "Газ" стежать за ситуацією.

Анніка Айнгорн зауважила, що обсяг транзиту газу через Україну скоротився на 25% порівняно з попереднім днем. Проте його компенсують постачанням із Норвегії, Нідерландів та інших країн. Партнери також можуть збільшити обсяг постачання.

Основним джерелом російського газу в Німеччині є "Північний потік-1", а газосховища постійно заповнюють. Зараз вони повні на 38,6%.

Німецький регулятор зауважив, що стежить за впливом на Європу, зокрема Німеччину, зменшення обсягів транзиту газу через України. Зараз енергозабезпечення у країні стабільне.

  • 22 лютого міністерство економіки Німеччини зупинило процес сертифікації "Північного потоку-2" після визнання Путіним "Л/ДНР".
  • У березні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд назвала "Північний потік-2"  "мертвим шматком металу на дні моря".
  • 7 квітня президент Польщі Анджей Дуда закликав посилити санкції проти РФ та демонтувати газопровід "Північний потік-2".

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Новини
Німеччина
російський газ
газопровід
Північний потік-2
транзит газу до Європи
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