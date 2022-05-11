Про це заявила представниця Мінекономіки Німеччини Анніка Айнгорн, передає Укрінформ.

"Трубопровід "Північний потік-2" після початку російської загарбницької війни проти України є насправді мертвим", - наголосила вона.

За словами представниці міністерства, безпека енергопостачання в країні гарантована. Мінекономіки та кризовий штаб "Газ" стежать за ситуацією.

Анніка Айнгорн зауважила, що обсяг транзиту газу через Україну скоротився на 25% порівняно з попереднім днем. Проте його компенсують постачанням із Норвегії, Нідерландів та інших країн. Партнери також можуть збільшити обсяг постачання.

Основним джерелом російського газу в Німеччині є "Північний потік-1", а газосховища постійно заповнюють. Зараз вони повні на 38,6%.

Німецький регулятор зауважив, що стежить за впливом на Європу, зокрема Німеччину, зменшення обсягів транзиту газу через України. Зараз енергозабезпечення у країні стабільне.

22 лютого міністерство економіки Німеччини зупинило процес сертифікації "Північного потоку-2" після визнання Путіним "Л/ДНР".

У березні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд назвала "Північний потік-2" "мертвим шматком металу на дні моря".

7 квітня президент Польщі Анджей Дуда закликав посилити санкції проти РФ та демонтувати газопровід "Північний потік-2".

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