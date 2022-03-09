"Мертвий шматок металу на дні моря" – заступниця держсекретаря США про "Північний потік-2"
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд назвала "Північний потік-2" - "мертвим шматком металу на дні моря"
Про це повідомля NDTV.
Нуланд не вірить, що колись проєкт відновиться.
"Я думаю, що "Північний потік-2" зараз мертвий. Це шматок металу на дні моря, я не думаю, що він коли-небудь відродиться", - красномовно сказала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.
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