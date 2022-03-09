"Мертвий шматок металу на дні моря" – заступниця держсекретаря США про "Північний потік-2"

Про це повідомля NDTV.



Нуланд не вірить, що колись проєкт відновиться.



"Я думаю, що "Північний потік-2" зараз мертвий. Це шматок металу на дні моря, я не думаю, що він коли-небудь відродиться", - красномовно сказала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.