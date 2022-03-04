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Війна з Росією: хроніка
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Путін може втратити цілі ринки, – президент Світового банку

4 березня, 2022 п'ятниця
18:44
Економіка Девід Малпасс

Економічні наслідки війни в Україні відчують увесь світ, вважає Девід Малпасс

Про це президент Світового банку заявив у коментарі ВВС, – інформує Еспресо.TV .

За його словами, насамперед і особливо найбідніших вдарить подальше зростання цін на енергоносії. Другою великою проблемою буде подальше зростання цін на продовольство, які раніше знаходилися на рекордно високих рівнях.

Щодо енергоносіїв, Малпасс вважає, що "європейці перейдуть на альтернативні джерела палива", а Путін "може назавжди втратити цілі ринки", що позбавить його значної частки доходів на фінансування агресії та значно погіршить рівень життя пересічних росіян".

Девід Мелпасс також висловив побоювання, що війна матиме довгострокові негативні наслідки для досягнень років реформ, які проводяться Україною, і ефект яких вже зазнали українці.

Щоб уникнути цього, банк вже працює над пакетом допомоги в 350 млн доларів, який буде схвалений протягом кількох наступних днів.

"Це допоможе підтримати український бюджет", - заявив керівник Світового банку, пояснивши, що в умовах війни це дозволить профінансувати першочергові потреби – армію, уряд, соціальні виплати та постачання найнеобхідніших товарів.

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