Не хочуть працювати з окупантами: Австрійський партнер "Північного потоку 2" заявив про зупинку проектів в Росії

Австрійська нафтова компанія OMV, що є фінансовим партнером "Газпрому" у проекті "Північний потік 2" оголосила про згортання майже всіх своїх проектів в росії.

Як повідомляє Reuters, OMV заявила що очікує збитків у розмірі 1,5-1,8 мільярда євро через прагнення дистанціюватися від Росії після її вторгнення в Україну.

"У світлі останніх подій OMV переоцінює свою участь у Росії. Хоча Росія була одним із ключових регіонів у портфелі розвідки та видобутку OMV, Виконавча рада прийняла рішення не здійснювати жодних майбутніх інвестицій в Росії", - йдеться у повідомленні компанії.

"Війна в Україні – це трагічна і небезпечна ситуація, яка завдає великих страждань багатьом", – сказав виконавчий директор Альфред Стерн у заяві. "Наші глибокі співчуття висловлюємо всім прямим і непрямим жертвам військових дій Росії".

Відзначається, що цей крок зроблений після заяв на цьому тижні від інших західних енергетичних компаній-конкурентів. Shell, BP і Exxon Mobil вже заявили, що планують вийти з позицій у багатій нафтою Росії після вторгнення Москви в Україну.

Росія була ключовим регіоном для OMV, одного з п’яти західних фінансових партнерів російського газового гіганта "Газпрому" у проекті газопроводу "Північний потік-2" вартістю 11 мільярдів доларів, що мав з’єднати Росію з Німеччиною.